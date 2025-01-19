التحريات: حالة اكتئاب سيئة وراء إنهاء سباك حياته في أوسيم

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة تفاصيل العثور على جثة سباك مشنوقا داخل شقته بمنطقة أوسيم حيث تبين أن المتوفى يعانى من حالة اكتئاب سيئة في الفترة الأخيرة

وأضافت التحريات أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته عقب التأكد من عدم تواجد أحد من أسرته داخل الشقة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سباك مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على سباك معلق ومشنوق في سقف غرفة نومة تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بحالة اكتئاب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.