الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

التحريات: حالة اكتئاب سيئة وراء إنهاء سباك حياته في أوسيم

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة تفاصيل العثور على جثة سباك مشنوقا داخل شقته بمنطقة أوسيم حيث تبين أن المتوفى يعانى من حالة اكتئاب سيئة في الفترة الأخيرة

وأضافت التحريات أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته عقب التأكد من عدم تواجد أحد من أسرته داخل الشقة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سباك مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على سباك معلق ومشنوق في سقف غرفة نومة تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بحالة اكتئاب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أوسيم أمن الجيزة اخبار الحوادث

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