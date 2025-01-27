الإثنين 27 يناير 2025
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة وسيلة لسكينة النفس واستقرارها، وفي أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (وصَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)؛ توجيهٌ نحو الأناة وعدم الاستعجال، فيتعلم المسلم كيف يعيش كل لحظةٍ من حياته دون تَعجُّل، ويكون مُدركاً أنّ الأمر كلّه بيد الله، وأنّ الضر والنّفع بيده -سبحانه- وحده.

فضل الصلاة، وإنّ للصلاة آثاراً عظيمة على المجتمع المسلم، فعندما يقرأ المسلم آية: (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)،[٩] وما فيها من دلالاتٍ على أهمية صلاة الجماعة وجوباً كما في صلاة الجمعة، أو رغبةً في الأجر كما في بقيّة الصلوات؛ فإنّ ذلك فيه آثار مختلفة وعديدة على كُلٍ من الفرد والمُجتمع.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الظهر بالقاهرة

الظهر: 12:08

موعد أذان الظهر بالإسكندرية

الظهر: 12:13

موعد أذان الظهر بأسوان

الظهر: 12:01

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:18

الظهر: 12:08

العصر: 3:07

المغرب: 5:28

العشاء: 6:48

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:24

الظهر: 12:13

العصر: 3:10

المغرب: 5:31

العشاء: 6:52

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 5:06

الظهر: 12:01

العصر: 3:09       

المغرب: 5:31

العشاء: 6:47

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 5:15

الظهر: 12:04

العصر: 3:02

المغرب: 5:23

العشاء: 6:44

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

لأذان الصلاة وقعٌ خاص في أسماع المسلمين؛ فهو بمثابة الإعلان عن دخول وقت الصلاة، وترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين التي تؤكّد على معاني توحيد الله -تعالى- وإثبات النبوّة لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- من خلال الأذان وتكراره.

كما الفروق تتلاشى بين الناس حين يصطفّ الفقير بجانب الغنيّ، والمسؤول بجانب المواطن، والأبيض والأسود، وكلّهم يعترفون بافتقارهم وعبوديّتهم لله -تعالى-، ويؤدّونها بشكلٍ يومي؛ ليرسّخ في نفوسهم ونفوس غيرهم وحدَة هذا المجتمع وهذه الأمة.

وحين يتّجه المسلمون باتّجاه قِبلةٍ واحدةٍ ويتّحدون في جميع أنحاءِ الأرض في عبادتهم وعقيدتهم وقبلتهم، وكأنهم جسدٌ واحد، فهي من أعظم أسباب ثباتِ المُسلم في المِحن.

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