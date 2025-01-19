الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

حقيقة طلب جروس إعارة سيف الجزيري وموقف نيمار

جروس، فيتو
جروس، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، إعارة التونسي سيف الدين الجزيري ورحيله عن الفريق.


وقال المصدر: "سيف الجزيري لم يتلق أي عروض واللاعب مستمر مع الزمالك بعد انتهاء أزمة مستحقاته مع القلعة البيضاء".

وأشار: "سيف الجزيري أزمته انتهت مع الزمالك ومنتظم في التدريبات الجماعية للفريق".


الزمالك لم يطلب قطع إعارة سيد نيمار من 

وأكد المصدر أن نادي الزمالك لم يطلب قطع إعارة سيد نيمار خلال الانتقالات الشتوية الجارية رغم أن سيد نيمار يتمنى العودة إلى الفريق الأبيض وينتظر مخاطبة الزمالك للبنك الأهلي.

واللاعب لا يمانع العودة إلى الزمالك حال طلبه من الجهاز الفني بقيادة جروس.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره إنيمبا النيجيري اليوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء اليوم الأحد. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

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الزمالك جروس سيف الدين الجزيري الجزيري نيمار البنك الاهلي

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