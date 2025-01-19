سيارات تُجمع لأول مرة في السوق المصرية

رفعت مصانع مصر منذ مطلع العام الجديد 2025، لافتات التصنيع أولا من أجل توطين صناعة السيارات في السوق المحلية والنهوض بالقطاع الصناعي خلال الأعوام القادمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت شيفروليه أولى الشركات المستجيبة في توطين الصناعة وظهر ذلك من خلال تصنيع سيارة شيفروليه أوبترا لأول مرة في مصر ومن المقرر تقديمها في السوق المصرية خلال الشهر الجاري قبل نهايته مباشرة ويحتمل أن يكون ذلك بين يومي 27 و28 يناير الجاري.

وكانت السيارة قد بدأ تجميعها محليًا في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي ثم إجراء الاختبارات عليها طوال الفترة السابقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية وقدرتها على التعامل مع الطرق المصرية.





وتطرح السيارة في مصر بلقب شيفروليه أوبترا، حيث يتم تجميعها هناك ضمن التعاون بين علامة شيفروليه وسايك الصينية. واستمرت الاختبارات على السيارة على الطرق المصرية لمدة 6 أشهر لضمان قدرتها على التعامل مع الطرق المصرية. كما تم تسجيلها كأول سيارة في برنامج تطوير صناعة السيارات.



حصلت سيارات شيفروليه أوبترا على محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 98 حصان وعزم دوران 143 نيوتن متر وناقل حركة CVT أوتوماتيك أو ناقل حركة يدوي من 6 سرعات. كما تعمل السيارة بالجر الأمامي.

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