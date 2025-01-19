الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الليمون البلدي يصل لـ45 جنيهًا، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

سعر الخضار اليوم،فيتو
سعر الخضار اليوم،فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار  تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في  سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 17 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 17 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  13 إلى 17 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 24 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 15 جنيها.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

رامز جلال يخدع حضور حفل "جوي أووردز" بمقلب جديد

أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الأحد 19 يناير 2025

بالدي يدافع عن نفسه بعد صفعه لاعبا مغربيا: تعرضت للإهانة من جماهير خيتافي

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

بسبب مباراة الزمالك، مترو الخط الثالث يجري تعديلات على مواعيد القطارات

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

صاحب خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت في حرب غزة

منوعات

المزيد

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

قصة نجاة بحار بريطاني انقلب يخته لأيام بمياه متجمدة

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية