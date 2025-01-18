السبت 18 يناير 2025
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محافظات

ضبط المتهم بقتل شاب أمام مقابر الباجور فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث الباجور التابعة لمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهم بقتل شاب أمام المقابر بمدينة الباجور، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم. 

 

مصرع شاب بطعنة نافذة فى الصدر بالمنوفية

وكان شاب لقى مصرعه في مشاجرة بمنطقة مقابر مدينة الباجور، التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفي الباجور التخصصي "محمد.ح" 35 سنة مقيم بقرية سبك الضحاك التابعة لدائرة المركز.

طعنات نافذة فى القلب


وبالانتقال والفحص تبين أنه أصيب في مشاجرة بمنطقة مقابر الباجور، وأصيب بطعنات في الصدر وفروة الرأس توفي على إثرها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قرية سبك الضحاك محافظة المنوفية مدينة الباجور مستشفى الباجور التخصصي مستشفي الباجور

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