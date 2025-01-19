الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

حجز 3 سيدات بتهمة تلقين ذويهن إجابات امتحان المرحلة الإعدادية بالمنوفية

حجز متهمة، فيتو
حجز متهمة، فيتو

أمرت جهات التحقيق المختصة بالمنوفية، بحجز 3 سيدات قمن بالوقوف بجوار إحدى المدارس بالمنوفية لتلقين ذويهم إجابات إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو، بشأن قيام 3 سيدات بالوقوف بالطريق العام بجوار إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية وتلقين ذويهم إجابات امتحان إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.

 

 

 

 

القبض على 3 سيدات لتلقين ذويهم اجابات امتحان المرحلة الإعدادية بالمنوفية 

 

وبالفحص تبين قيام الخدمات الأمنية المعنية بنطاق المدرسة بضبط السيدات الظاهرات بمقطع الفيديو (مقيمات بدائرة المركز).

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة لمساعدة ذويهن فى إجابات أسئلة امتحان المادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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