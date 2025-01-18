السبت 18 يناير 2025
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إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

مصعد تزلج، فيتو
مصعد تزلج، فيتو

أعلنت الحكومة الإقليمية، السبت، إصابة أكثر من 30 شخصا، في حادث مصعد تزلج، في منتجع أستون، شمال شرق إسبانيا.

 

إصابات في حادث مصعد تزلج

وذكرت السلطات في أراجون أن تسعة أشخاص في حالة حرجة، بينما أصيب 8 بجروح خطيرة.

 

وأضافت أن التحقيق يجرى لمعرفة السبب الدقيق للحادث، الذي وقع في جبال البرانس.

وتشير نتائج أولية إلى أن مشكلة في كابل الدعم، ربما تسببت في انفصال مصعد الكراسي.

 

إغلاق منتجع التزلج وإجراء عمليات إنقاذ

وتم إغلاق منتجع التزلج، على الفور وتجرى حاليا العديد من عمليات الإنقاذ.

 

وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من سيارات الإسعاف وأربع مروحيات تم إرسالها لإنقاذ الأشخاص ونقلهم إلى مستشفيات قريبة.

وتقع مدينة أستون في سلسلة جبال البرانس على الحدود مع فرنسا.

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