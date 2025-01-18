عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح للمتطرفين بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفادت هيئة عائلات الأسرى، اليوم السبت، أنها لن تسمح بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واتهمت هيئة عائلات الأسرى، وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بمحاولة إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى.

كما وجهت هيئة عائلات الأسرى الشكر للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب على جهوده، معربة عن رغبتها وأن يواصل جهوده كي يصبح وقف إطلاق النار دائما.

وتابعت: يجب المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، مشددة انها لن تسمح بإفشال الاتفاق مرة أخرى بل ستقاتل حتى تعيد كل المختطفين.

وحذرت من محاولة المتطرفين بحكومة نتنياهو منع تنفيذ الصفقة.

وقبل وقت سابق أعلن الحوثيون اليوم السبت، الهجوم على مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي.

وقال الحوثيون إنهم سينسقون مع الفصائل الفلسطينية للتعامل مع دولة الاحتلال في حالة حدوث أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

أول هجوم لـ الحوثي على الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة



وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر.

هجوم حوثي على الاحتلال الإسرائيلي



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان له إنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بأربعة صواريخ مجنحة وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.