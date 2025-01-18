السبت 18 يناير 2025
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حوادث

مصرع شاب دهسا حاول التسلل بين عربات ترام الإسكندرية

ترام الإسكندرية،
ترام الإسكندرية، فيتو

دهس ترام المدينة بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، شابا في مقتبل العمر، أثناء محاولة تسلل بين العربات بالقرب من منطقة سيدي بشر شرق المحافظة، مما أدي إلي مصرعه وتعطل حركة الترام. 

 

مصرع شاب دهسا علي شريط الترام

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بدهس الترام  لشخص بين محطتي ترام السرايا وسيدي بشر بنطاق حي شرق الإسكندرية.


انتقل ضباط الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شاب مجهول الهوية يبلغ 21 عاما تقريبا؛ بها أجزاء مبتورة نتيجة التصادم بالترام.

وكشف مصدر بهيئة النقل العام والركاب أنه أثناء محاولة الشاب تسلق الترام من الخارج أثناء سيره اختل توازنه وسقط بين العربات ليلقى مصرعه.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق؛ وجار استكمال الإجراءات لتحديد هوية صاحب الجثمان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.

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