السبت 18 يناير 2025
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محافظات

سيارة بسرعة جنونية تدهس عاملا وتدمر واجهة محل بسوهاج (فيديو)

سيارة بسرعة جنونية
سيارة بسرعة جنونية تدهس عاملا وتدمر واجهة محل بسوهاج، فيتو

شهدت مدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك ثم اصطدامها بمحل تجاري، ونتج عن ذلك إصابة عامل، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.
 

 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد اصطدام سيارة ملاكى بتوك توك وسوبر ماركت على طريق فى مدينة المنشاة.

وتبين أثناء قيادة عمر ف م م  32 عاما عامل قيادة السيارة ملاكي ملك صلاح ع ا ح 36 عاما موظف بشركة خاصة، ومقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى اصطدامه بـ أبانوب ع ج  30 عاما عامل ومقيم دائرة المركز وذلك أثناء عبوره الطريق، مما أدى إلى حدوث إصابته بكدمة وتورم بالأنف، ثم انحرافه واصطدامه بواجهة محل تجاري "بقالة" ملك محمد ع ر ع، 20 عاما، ومقيم دائرة المركز وحدوث بعض التلفيات بواجهة المحل.
 

وأفادا كل من: مالك السيارة ومالك المحل التجاري أنه تم إعطاء السيارة لقائدها لتنظيفها وغسلها، واتهم الثاني والثالث قائد السيارة بالتسبب في حدوث إصابته وإحداث بعض التلفيات بواجهة المحل التجاري، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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