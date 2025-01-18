الشحات يطارد رقم عماد متعب أفريقيا، وأورلاندو بيراتس يكسر صمود شوبير

أحرز حسين الشحات هدف النادي الأهلي الوحيد أمام ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وهز حسين الشحات الشباك في الدقيقة 69، بعد مشاركته كبديل، ليصل إلى هدفه رقم 23 في المنافسات الإفريقية مع المارد الأحمر.

حسين الشحات يطارد رقم عماد متعب

وعزز حسين الشحات موقعه في المركز الرابع، بقائمة هدافي الأهلي على المستوى القاري، بفارق 5 أهداف عن عماد متعب، صاحب المركز الثالث.

ويتصدر الترتيب محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، برصيد 37 هدفا، ويأتي خلفه محمد أبو تريكة بـ32 هدفا.

أورلاندو بيراتس يكسر رقم مصطفى شوبير

في المقابل، كسر أورلاندو سلسلة نظافة الشباك للحارس مصطفى شوبير، الذي لم يستقبل أي أهداف خلال 9 مباريات بدوري الأبطال، في الموسم الماضي.

وتلقى شوبير هدفين من الفريق الجنوب إفريقي، خلال المباراة التي انتهت بفوز الضيوف (2-1).

وكان الأهلي وأورلاندو ضمنا التأهل لربع النهائي، قبل هذه المباراة.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل أورلاندو بيراتس أمام الأهلي

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

خط الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

خط الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

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