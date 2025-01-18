حماس: ضربات المقاومة لن تتوقف إلا برحيل الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن العملية البطولية التي تمثلت في استهداف ٣ أشخاص طعنا في تل أبيب جاءت ردا طبيعيا على المجازر الصهيونية.

وأضافت حركة حماس، أن حادث الطعن في تل أبيب عملية بطولية تؤكد أن ضربات المقاومة لن تتوقف إلا برحيل الاحتلال.

وتابعت: نزف منفذ عملية تل أبيب شهيدنا المجاهد صلاح يحيى من طولكرم الذي أقدم على طعن عدد من المستوطنين، كما أن العملية تتزامن مع انتصار شعبنا وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ.

وفي سياق آخر، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المقاومة أرغمت الاحتلال على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني والانسحاب رغم محاولات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر.

وأضافت الحركة في بيان أنه بعد تصديق حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع فإنها تؤكد أن معركة طوفان الأقصى جسدت التلاحم العظيم للشعب الفلسطيني مع مقاومته المظفرة وحطمت غطرسة العدو.

وشدد البيان على أن معركة طوفان الأقصى قربت أكثر موعد زوال الاحتلال والتحرير والعودة.

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