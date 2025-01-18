هيئة المتحف الكبير تعتمد مواعيد العمل الرسمية وتشغيل شهر رمضان

تبدأ هيئة المتحف المصري الكبير، مع بداية شهر فبراير المقبل، تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا بالمتحف، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة، وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف.

المواعيد الرسمية للمتحف المصري الكبير

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه المواعيد ستكون صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصرًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن المتحف سيشهد فتحًا مسائيًا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

قائمة الإعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف

وفي سياق متصل، سيقوم المتحف المصري الكبير أيضًا بالبدء في تنفيذ قائمة الإعفاءات والتخفيضات المختلفة في تذاكر دخول المتحف التي اعتمدها مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة.

جدير بالذكر أن هذه القرارات كان قد تم مناقشتها والموافقة عليها خلال الجلسة الأخيرة لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، الذي ترأسه شريف فتحي وزير السياحة والآثار منذ أيام، ويعد أول اجتماع للمجلس بعد تعيين الدكتور أحمد غنيم أول رئيس تنفيذي لهيئة المتحف.



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