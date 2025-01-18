قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مهربين بحوزتهم مواد مخدرة (صور)

نجحت قوات حرس الحدود فى ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة (الحشيش والأفيون والهيدرو) أثناء محاولة تهريبها لداخل الدولة، وضبط عدد من العربات المستخدمة فى أعمال التهريب، وكميات من الأسلحة والذخائر، وقد تمت إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.



وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة لإجهاض كافة المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة حدود الدولة المصرية.

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