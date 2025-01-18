تنظبم صالون ثقافى وفني صيني بأوبرا الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لتنشيط السياحة وأوبرا الإسكندرية بالتعاون مع القنصلية الصينية، الصالون السياحي الفني والثقافي بعنوان “ إشراقة الفن الصيني بالإسكندرية "، بمناسبة عيد الربيع الصيني، بحضور دكتورة آمال العرجاوى رئيس الهيئة، ومحمد متولي وكيل وزارة الآثار بالإسكندرية ودكتورة داليا سارى أخصائي السياحة بهيئة تنشيط السياحة.

مصر والصين تعد من أقدم الحضارات في العالم

قال يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية: إن مصر والصين تعدان من أقدم الحضارات في العالم، كما أن تاريخ التبادل الفني بينهما عريق وممتد، قبل أكثر من 2000 عام، وصل مبعوث من عهد أسرة هان الصينية إلى الإسكندرية



وأضاف: حب أسلاف شعبينا الفن، وسعوٌا نحو الجمال، فيمكننا ملاحظة التشابه بين تماثيل الفن الكلاسيكي في مصر القديمة وجيش التيراكوتا الصيني في التعامل مع الأشكال والخطوط الهندسية، مما يعكس تناغما فنيا، تزايد مع فتح طريق الحرير



وأشار يانغ يي، إلي أن طريق الحرير كان جسرا مهما يربط بين حضارتي البلدين، ومن خلال هذا الطريق التجاري، دخل الحرير والخزف الصيني إلى مصر، بينما وصلت التوابل والمنتجات المصرية إلى الصين، مما ساهم في تعزيز التفاهم والتقدير المتبادل بين الثقافتين



وأكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية علي التعاون بين الإدارة والقنصلية الصينية والدعم المستمر للقطاع وجود زيارات سياحية من جانب وفود صينية كثيرة، كما جري تنظيم معرض للفن الصيني داخل قلعة قايتباي، وهناك خبرات متبادلة في هذا المجال.

وقدمت الدكتورة أمل العرجاوي مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، التهنئة بمناسبة عيد الربيع الصيني لعام 2025، وبدء السنة القمرية الصينية، حيث يأتي هذا العام بعد أن أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عيد الربيع الصيني على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في ديسمبر لعام 2024

ليرمز عيد الربيع الصيني إلى أمل الشعب الصيني في مستقبل أفضل للحياة والبلاد ويوفر قوة روحية دائمة للشعب الصيني ليعود إلى أكثر من 4000 عام

وأكدت أنه اليوم في إحتفالية إشراقة الفن الصيني في قلب الإسكندرية، يعد الفن هو بطل الاحتفال ورأس الهرم في الثقافات، لكونه الطريقة المشتركة للتواصل بين البشر، لذلك تحرص مصر والصين على التفعيل الجاد للتعاون بين الشعبين، في جميع المجالات الثقافية والعلمية والتجارية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات، فالفن بجميع أنواعه المشتركة والمتوازية في الحضارتين منذ القدم، يعمل حتى الآن على التقارب والاندماج لتلاقي الثقافتين

ونحن اليوم في الصالون السياحي الفني والثقافي نبحر بين رؤي وخبرات غنية في متعدد المجالات لتجديد وتقوية أواصر الصداقة بين الشعبين والتعريف بجمال الثقافة الصينية والمصرية

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