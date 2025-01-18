جمع كلمة إنسان يربك طلاب الشهادة الإعدادية بامتحان العربي في المنيا

شهد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا حالة من الحيرة بين الطلاب، وذلك بسبب سؤال يتعلق بجمع كلمة "إنسان".

في امتحان اللغة العربية، سؤال محير يربك طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا

خلال أداء الامتحان، فوجئ طلاب الشهادة الإعدادية في المنيا بسؤال يطلب منهم جمع كلمة "إنسان"، مع خيارات متعددة تشمل (أناسي - أنُس - إنسانيات - إناث).

الإعدادية في المنيا

وبالبحث في المعجم، نجد أن جمع كلمة "إنسان" هو "أَنَاسِيّ"، حيث تشتق الكلمة من "أناسِينُ"، ثم يتم استبدال النون بالياء وتدغم فيها، ما يؤدي إلى صيغة "أناسي". لذا، فإن الإجابة الصحيحة هي "أناسي".

الترم الأول للصف الثالث الإعدادي

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا بدأت اليوم السبت وستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

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