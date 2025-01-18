وزير الإسكان يكلف بوضع مخطط لقطع الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مرورا بالركاب عددا من المحاور والطرق بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى جهود إنشاء وصيانة كافة الطرق والمحاور بالمدينة، وأوضح المهندس علاء عبداللاه أن الأعمال شملت تطوير بوابة المدينة من مدخل رقم 1من طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وبوابة المدينة من مدخل 2 من طريق بلبيس العاشر، وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها تطوير ورفع كفاءة محور أبوبكر الصديق ومحور خالد بن الوليد، وجارٍ تطوير محور الإمام الشافعي، ومحور علي بن أبي طالب، وجارٍ البدء في رفع كفاءة وتطوير بعض المحاور مثل: محور قوات الأمن، محور عثمان بن عفان، محور عمر بن الخطاب، بجانب أعمال تطوير بعض الميادين، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة ميدان بمدخل المدينة الرئيسي من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي (عند حديقة الكفراوي)، وكذا أعمال تطوير الزراعات بالمحاور الرئيسية بالمدينة، كما تم تركيب أعمدة سارية "هاي ماست" عالية الكفاءة لإنارة عدد من الميادين الرئيسية.

وخلال الجولة، وجه الوزير بأن يكون التطوير شاملا بكافة المحاور والميادين بالمدينة والتنسيق مع المصانع والشركات بتنسيق المناطق المحيطة بها، وتقسيم قطع الأراضي المطلة على طريق القاهرة / الإسماعيلية لطرحها كفرص استثمارية لاستغلالها لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

كما وجّه بالاهتمام بكافة أعمال النظافة بالطرق واستغلال قطع الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها، وكلف الوزير مسئولي التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوضع مخطط لاستغلال وطرح كافة قطع الأراضي الشاغرة، وخصوصا المطلة على الطرق الرئيسية.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بالأرصفة للمشاة بكافة الطرق والاهتمام بالزراعات بالجزر منتصف الطريق والميادين الموجودة بها، بجانب الصيانة الدورية للطرق والمتابعة مع الشركات المنفذة لكافة هذه الأعمال.

متابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم في مستهل جولته بمدينة العاشر من رمضان، بمقر جهاز المدينة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وأكد المهندس شريف الشربيني اعتزازه بمدينة العاشر من رمضان فهي من أفضل المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولة موسعة بعدد من المشروعات بالمدينة، حيث أن المدينة حدث بها حراك كبير خلال الفترة الماضية، وتتضمن عددا من المشروعات الاستثمارية الضخمة، لافتا إلى أن المدينة استفادت كثيرا من وجود العاصمة الإدارية الجديدة بقطاع شرق القاهرة.

كما أكد وزير الإسكان أن هناك رؤية لتطوير مدينة العاشر من رمضان، لتكون وجهة للاستثمار بمدن شرق القاهرة، موضحا أهمية العمل على تنمية الإيرادات الخاصة بالمدينة لما لها من جاذبية كبيرة للمستثمرين.

وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف المشروعات بالمدينة والتي تصل لنحو ٢٢٣ مشروعا، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والري بالمدينة والتي تشمل عددا من محطات المياه والروافع ومحطات التنقية والخطوط المغذية للمدينة، بجانب متابعة مشروعات الصرف الصحي "الآدمي والصناعي" وكذا خطوط الطرد، فضلا عن متابعة مشروعات تغذية المدينة بالكهرباء وموقف المحطات الحالية، ومشروعات الطرق الجاري تنفيذها وأعمال الصيانة بها، بالإضافة إلى متابعة المشروعات السكنية وموقف الخدمات بالمدينة.

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