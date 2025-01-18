السبت 18 يناير 2025
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رياضة

قبل إعلان انضمامه لـ السيتي، هل يعيد عمر مرموش أمجاد محمد صلاح في إنجلترا؟

محمد صلاح وعمر مرموش
محمد صلاح وعمر مرموش

أصبح الدولي  المصري عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت قريبا من التوقيع لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات  الشتوية الحالية.

ويعتقد الكثيرون أن عمر مرموش في طريقه لتكرار تجربة محمد صلاح الناجحة في الدوري الإنجليزي، خاصة أنه سينضم لفريق قوي وتحت قيادة مدرب هو الأفضل في العالم خلال السنوات الماضية بيب جوارديولا. 

عوامل تساعد مرموش على النجاح وتكرار تجربة صلاح 

الانتقال إلى ناد كبير يضم لاعبين من طراز عالمي مثل مانشستر سيتي سيعزز فرص عمر مرموش في تحقيق نجاحات كبيرة واللعب بجوار مهاجم هو الأفضل في العالم مثل هالاند 

المساهمة في تحقيق الألقاب الجماعية وهو أمر مهم لمرموش الذي لم يسبق له تحقيق أي لقب في مسيرته حيث انضم لبطل الدوري الإنجليزي في آخر 6 مواسم.

وإذا انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، سيواجه محمد صلاح في صراع قوي على الجوائز الفردية، مثل جائزة الحذاء الذهبي ولاعب العام. كما سيكون للاعبين المصريين دور مهم في حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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