السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

نقابة الأطباء: فتح باب التسجيل للراغبين في التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

 أعلن نقيب الأطباء الدكتور  أسامة عبد الحي، إعادة فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي، استعدادا لإعداد قوائم بالتخصصات المطلوبة وذلك في إطار المسئولية الإنسانية والطبية التي تقع على عاتق الأطباء المصريين في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

أوضاع القطاع الصحي في غزة

وتلقى نقيب الأطباء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد رمضان، اطلع خلاله على أوضاع القطاع الصحي في غزة، مشيرا إلى أن وزير الصحة الفلسطيني سيرسل للنقابة التخصصات الطبية الملحة التي يحتاجونها.

وأوضح، أن النقابة تنسق مع الهلال الأحمر المصري والحكومة لتجهيز الأطقم الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، لافتا إلى أن أكثر من ألفي طبيب مستعدون لدخول غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى.

القطاع الصحي في غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية

 

 

وأشار إلى أن القطاع الصحي في غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية، وهناك أولوية كبيرة لتخصصات التخدير والجراحة والعظام والتجميل.

وشدد على أن النقابة تتابع الوضع الطبي في غزة عن كثب، وستبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الطبية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.

ويمكن للأطباء الراغبين في التطوع ملئ الاستمارة في الرابط التالي
 

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