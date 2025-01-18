المصرية للاتصالات تحصد جائزة أفضل علاقات مستثمرين لعام 2024 من إنترناشونال فاينانس

حصلت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، على جائزة "إنترناشونال فاينانس" لأفضل علاقات مستثمرين بفئة شركات الاتصالات لعام 2024، وذلك في احتفالية كبيرة أقيمت في جميرا أبراج الإمارات في دبي.

التواصل الفعال مع المساهمين

تم اختيار الشركة المصرية للاتصالات لهذه الجائزة بناء على التزامها القوي بمعايير الحوكمة والشفافية وجهودها المميزة في التواصل الفعال مع المساهمين والمستثمرين والمجتمع المالي بشكل عام.

وقدمت "إنترناشونال فاينانس"، في نسختها الثانية عشر، هذه الجوائز لتكريم المؤسسات المتميزة التي حققت نجاحات على مستوى القيادة والابتكار والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المهنية، وقد جمع احتفال هذا العام العديد من رواد الاعمال في مختلف المجالات والمبتكرين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم للاحتفاء بالإنجازات البارزة في مختلف القطاعات.

منذ بدايتها عام 2013، تطورت جوائز "إنترناشونال فاينانس" لتصبح مرجعا عالميا معترف به للتميز، حيث تسلط الضوء على الشركات التي تطور من معايير القيادة والابتكار والأداء في صناعتها.

ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بناء على تقييم صارم يتم على مرحلتين تبدأ بمرحلة التقييم المبدئي من قبل الفريق الداخلي لمجلة "إنترناشونال فاينانس"، يتبعها بعد ذلك مرحلة التقييم والمراجعة الشاملة من قبل وكالة تقييم خارجية، حيث يتم دراسة الترشيحات بعناية بناء على معايير محددة مثل الأداء السابق، والنمو، والإنجازات الاستراتيجية، والابتكار وممارسات الاتصال وشهادات العملاء.

وقد علق وائل حنفي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية للشركة المصرية للاتصالات قائلًا: "فخورون للغاية بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة من مجلة "إنترناشونال فاينانس" حيث يعكس هذا التكريم العمل الجاد وتفاني فريق علاقات المستثمرين بالشركة الذي كانت جهوده في الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمسئولية والتواصل الفعال مع أصحاب المصلحة لدينا بمثابة أداة لنجاحنا المستمر.

بناء علاقات قوية مع المستثمرين

ندرك في المصرية للاتصالات أن الاتصال الواضح والموثوق، هو جوهر بناء علاقات قوية ودائمة مع المستثمرين. هذه الجائزة تشجعنا على تعزيز جهودنا في علاقات المستثمرين ومواصلة تلبية توقعات جميع أصحاب المصلحة لدينا."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.