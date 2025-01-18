السبت 18 يناير 2025
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محافظات

وصول وزيري الصحة والتضامن إلى العريش لتفقد المواد الإغاثية لغزة (فيديو وصور)

وزيرا الصحة والتضامن
وزيرا الصحة والتضامن يصلان شمال سيناء

وقف إطلاق النار في غزة، وصل  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم السبت، مطار العريش في محافظة شمال سيناء تمهيدا لبدء جولة داخل المحافظة وتفقد معبر رفح البري.

 

جولة وزير الصحة على مستشفيات الشيخ زويد والعريش

 ومن المقرر أن يجري وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار جولة تفقدية علي  معبر رفح البري والنقاط الطبية في مدينة رفح والشيخ زويد، كما سيتفقد مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش العام استعدادا لاستقبال مصابي فلسطين.

 كما تشمل الجولة تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي مخازن الهلال الأحمر في مدينة العريش التي يتم تخزين المساعدات الإغاثية المقدمة لغزة بها.

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وقف اطلاق النار بغزة مطار العريش محافظة شمال سيناء
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