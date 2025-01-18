سليمان نجيب.. أول مدير للأوبرا المصرية.. أشهر عازب في السينما.. وتعرض للطرد من السلك الدبلوماسي بسبب التمثيل

سليمان نجيب، فنان مصرى راقى من الزمن الجميل، عرف بقنصل الفن، وابن الأكابر، احترم التمثيل وهو رائد من رواد المسرح، كان يعيش على المسرح، لا يتكلف ولا يتصنع، هو أول مدير مصرى لدار الأوبرا المصرية، وهب حياته للفن فكان أشهر عازب فى السينما المصرية، وأشهر من قدم دور الباشا فى السينما، لكنه لم يقدم دور البطولة فى السينما، ورحل فى مثل هذا اليوم 18 يناير عام 1955.

ولد الفنان سليمان نجيب عام 1892 لأسرة ارستقراطية فوالده الأديب المعروف مصطفى نجيب قاضي وشاعر ومدير الإدارة العربية بالديوان السلطانى، وخاله أحمد زيوار باشا رئيس وزراء مصر وشقيقه هو حسنى نجيب مدير إستديو مصر ومدير الإذاعة، وعمه محمود باشا شكري رئيس الديوان الملكى، وابن عمته الدكتور أحمد زكى أبو شادى شاعر وأديب، حصل على شهادة البكالوريا من المدرسة الخديوية، درس بكلية الحقوق ولعشقه للتمثيل ترك الكلية لينضم إلى جمعية أنصار التمثيل وفرق فنية عديدة.

أول مدير للأوبرا المصرية

عارضت أسرته العريقة عمله بالتمثيل فألحقه والده بالعمل سكرتير خاص لوزير الأوقاف ثم سكرتير وزير المواصلات فمديرا لمكتب رئيس الوزراء، وكيلا لقنصل مصر بتركيا، وكل هذه الوظائف بهدف إبعاده عن التمثيل، فُصل من العمل السياسي بقرار من وزير الخارجية المصري في عام 1926 بسبب عمله بالتمثيل فى فرق الهواة، وعاد لمصر وعمل وكيلا لوزارة العدل، ثم وكيلا لدار الأوبرا عام 1938، وأصبح مديرا لدار الأوبرا من عام 1939، ليصبح أول مدير مصري لدار الأوبرا، فقام بتمصير الأوبرا، وفتح أبوابها للفرق المصرية بعد أن كانت حكرا على الفرق الأجنبية.

الوردة البيضا كانت البداية

زاد حنينه إلى التمثيل بعد رحيل والدته حيث اختاره صديقه المخرج محمد كريم عام 1933 ليشارك الموسيقار محمد عبد الوهاب في أول أفلامه "الوردة البيضاء " وأصبح مديرا لجمعية أنصارالتمثيل عام 1935، واستمر فى التمثيل حتى قدم اكثر من خمسين مسرحية، وستين فيلما منها: زينب، ليلى بنت الأكابر، غزل البنات، أحلام الربيع، عريس ماما، لهاليبو، البيت الكبير، دنانير، عايدة، الآنسة حنفي، القلب له واحد، لعبة الست، فاطمة، بائعة الخبز، بابا عريس وغيرها.

سليمان نجيب فى غزل البنات

وكان للفنان سليمان نجيب دور في اكتشاف الممثلين منهم ميمى وزوزو شكيب، سعيد أبو بكر، كما ساهم فى تعليم الكثير التمثيل وتدريبهم ومنهم الفنانة تحية كاريوكا التي كانت تعتبره الأب الروحي لها وتقول عنه “أن بابا نجيب” كان سببًا في إكسابها الثقافة والمعرفة وإجادتها للغات الفرنسية والإنجليزية وتعليمها قواعد البروتوكول ومبادئ فن الباليه، كما كان له فضل كبير على الفنان جميل راتب حيث رشحه كمدير للأوبرا لأداء أدوار هامة فى مسرحيات فرنسية كانت تعرض في جميع أنحاء العالم ثم كان يعود ويؤدي نفس الأدوار في نفس المسرحيات بالأوبرا.

مذكرات عربى أشهر كتاباته

وعرف الفنان سليمان نجيب بالموهبة الأدبية منذ كان طالبًا، فكتب مقالات بجريدة الكشكول تحت عنوان "مذكرات عربجي" بإمضاء اسم مستعار هو (الأسطى حنفي أبو محمود)، حتى أنه كتب بعد ذلك أكثر من عشرين مسرحية شارك في تمثيلها، إلى جانب العديد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية.

سليمان نجيب الأب الروحى لتحية كاريوكا

وعن سر عزوفه عن الزواج قال الفنان سليمان نجيب: كنت طوال حياتي عازفًا عن الزواج لأنني أحب حريتي وأخشى أن تقيدها سلاسل الزوجية، ففي شبابي كنت أهوى السهر وحياة الفن التي تبدأ في القاهرة مع بداية الليل فلا أعود إلى البيت إلا مع ساعات النهار الأولى، وكبرت هوايتي وكبر معها حبي لفني وحريتي وحياة السهر، لذلك لم أكن واثقًا من أنني سأكون زوجًا يحترم حقوق الزواج وأنا على هذه الحالة من صداقة الفن والسهر، ثم من هي هذه الساذجة العمياء الصماء التي ستقبل بزوج يعود إليها كل يوم مع شروق الصباح من تياترو أو مكان تعرض فيه لألوان الإغراء.

سليمان نجيب أثناء زيارة الملك فاروق للأوبرا

وحصل الفنان سليمان نجيب على البكوية من الملك فاروق كأول ممثل مصرى يحصل عليها، حصل عليها يوسف وهبى بعده بسنوات، وحرم منها نجيب الريحانى ومحمد عبد الوهاب فى نفس الوقت.



وكان الفنان سليمان نجيب صاحب قلب طيب ونظرا لعدم زواجه أو إنجابه كتب كل ثروته لخادمه وسائقه وبواب بيته، فأوصى بسيارته الخاصة لسائق السيارة الذي كان يعمل عنده، وبمعدات المطبخ لطباخه الخاص، وبمفروشات المنزل وملابسه لخادمه الخاص الذي أمضى في خدمته ٢٥ عاما، حتى أنه أوصى بكلبه فى الرعاية الحسنة، كما تنازل عن جميع هداياه من التحف والصور واللوحات التى حصل عليها فى حياته إلى دار الأوبرا وقال إنها من حق الأوبرا لأنه حصل عليها بحكم منصبه لتصبح ملكا لها.

السادات يتقدم جنازته

وفى مثل هذا اليوم عام 1955 رحل الفنان سليمان نجيب، وشيع جنازته كبار رجال الدولة والوزراء وعلى رأسهم القائم محمد أنور السادات والصاغ صلاح سالم ورثاء جميع الكتاب وكتب على أمين فى الأخبار يقول: أن مصر كلها كانت تتقبل العزاء.

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