السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نصف مليون جنيه إيرادات "6 أيام" أمس

أحمد مالك وآية سماحة
أحمد مالك وآية سماحة

 احتل فيلم 6 أيام الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مالك المرتبة الرابعة بين إيرادات الأفلام المعروضة في الوقت الحالي، حيث حقق أمس الجمعة إيرادات بلغت 515 ألف جنيه.

 

تفاصيل فيلم 6 أيام

 وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟، دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

 

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مالك اية سماحة إيرادات فيلم 6 أيام 6 أيام فيلم 6 أيام اخبار الفن

مواد متعلقة

طرح برومو فيلم أحمد مالك الجديد "6 أيام" (فيديو)

أحمد مالك ينتهى من تصوير فيلم 6 أيام
ads

الأكثر قراءة

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

جروبات الغش تنشر ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بالجيزة

تداول أسئلة وأجوبة امتحان العربي للشهادة الإعدادية على جروبات الواتس بأسيوط

قبل الافتتاح الرسمي، تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

أولياء أمور يشتكون من غش جماعي بالشهادة الإعدادية في الشرقية، والتعليم ترد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

المزيد

انفوجراف

حقق الدرجة الكاملة.. أرقام محمد صلاح ضد برينتفورد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية