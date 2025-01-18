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رياضة

الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنيمبا في الكونفدرالية

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسي اليوم، استعداداته لمباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره إنيمبا النيجيري  غد الأحد الموافق 19 يناير الجاري باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

تنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية في السادسة مساء  غد الأحد. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا 

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

فوز الزمالك على حرس الحدود

وحقق الزمالك فوزا صعبا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك: أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، بينما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

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