أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، جولة تفقدية لمستشفيات الشيخ زويد المركزى والعريش العام للتأكد من جاهزية المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء لاستقبال المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وكيل صحة شمال سيناء يعلن جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين.





وأوضح الدكتور أسامة أن وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بدء زيارته صباح اليوم بمستشفى الشيخ زويدالمركزي ووجه بتنفيذ تعليمات معالي وزير الصحة بالتأكيد على تقديم كافة سبل الرعاية الطبية، وتقديم أفضل رعاية صحية لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.





وأوضحت الدكتورة منى أن وكيل الوزارة قام بالتأكد من السعة الاستيعابية لمستشفيات المحافظة بكل من مستشفى الشيخ زويد المركزى ومستشفى العريش العام تنفيذا لتوجيهات الوزير، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وعدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات اليومية المقدمة بالمستشفيات بجولته المسائية أثناء تفقد مستشفى العريش العام.





من جانبه وجه وكيل الوزارة بزيادة أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة، والأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئرالعبد والشيخ زويد تنفيذا لتوجيهات الوزير، لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة للأخوةالفلسطينين.

كما تم الاطمئنان من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، في كل من مستشفيات الشيخ زويدالمركزى والعريش العام مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية لقطاع غزة

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