مواصفات وأسعار سيارات جيلي كولراي المجمعة محليًا

سيارات جيلي، بدأت المصانع المصرية في إنتاج أولى سيارات جيلي داخل السوق المصري بالتزامن مع العام الجديد 2025، تمهيدًا لخطة الحكومة المصرية في دعم المنتج المحليّ والإرتقاء بالاقتصاد وتوطين صناعة السيارات المحلية ووضع مصر على خطى التصنيع ذات الجودة والكفاءة.

حيث كانت سيارات جيلي كولراي من أبرز السيارات المجمعة محليًا موديل 2025 بمحرك قوي وسعة كبيرة، وبلغة تصميم «Vision Starburst»، معتمدة على محرك رُباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي تيربو بقدرة حصانية 172 حصان مع عزم دوران 290 نيوتن لكل متر، يتصل المحرك بناقل حركة Dual Clutch من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم في 7.6 ثانية.



أسعار سيارات جيلي كولراي في مصر



وجيلي كولراي 2025 بثلاث

يصل سعر Comfort نحو 1,070,000 جنيه

بينما يصل سعر الفئة Luxury نحو 1,170,000 جنيه

بينما بلغت سعر الفئة وPremium نحو 1,270,000 جنيه.



وصمتت المصانع المصرية سيارات جيلي، جيلي كول راي بشكل أنيق وفاخر يشمل شاشة عدادات Digital بقياس 10.25 بوصة، مع شاشة وسطية تدعم اللمس بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، علاوة على إضاءة مُحيطية إيقاعية، وإمكانية تعديل مقعد السائق الأمامي كهربائيا في 6 وضعيات.





كما تتوفر «كولراي» بمجموعة من وظائف مساعدة القيادة الذكية، مثل فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية، وأيضًا مساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي في الضوء العالي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، إلى جانب نظام تثبيت السرعة الذكي، ورؤية بانورامية 540 درجة للسيارة، وعدد 6 وسائد هوائية بالإضافة الى نظام تنقية الهواء.

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