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ثقافة وفنون

طرح التريلر الرسمي لفيلم الرعب The monkey

The monkey، فيتو
The monkey، فيتو

طرح التريلر الدعائي الرسمي لفيلم الرعب المنتظر The monkey، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 21 فبراير ٢٠٢٥.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم The monkey، لدقيقتين و٥ ثوانٍ، تضمنت مشاهد مرعبة ودموية من الفيلم.

تفاصيل فيلم The monkey

 فيلم  The monkey، تدور أحداثه، حول عثور  الأخوين التوأم، بيل، وهال، علي لعبة قرد قديمة، تعود لوالدهما أثناء طفولته، وحينها تبدأ سلسلة من الوفيات المرعبة والبشعة، ليقرر الأخوين التخلص من اللعبة والمضي قدما في حياتهم، ولكن الأمر لن يكون بتلك السهولة.

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 The monkey، من تأليف وإخراج أوسجود بيركنز، ومن بطولة ثيو جيمس، وتاتيانا ماسلاني، وإيليجا وود، وكريستيان كونفيري، وكولين أوبراين، روهان كامبل، وسارة ليفي.

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