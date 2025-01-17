الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

عمر مرموش،فيتو
عمر مرموش،فيتو

 كشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال  عمر مرموش لاعب  آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.

ويغيب عمر مرموش عن قائمة فريقه آينتراخت فرانكفورت، أمام بروسيا دورتموند بسبب اقترابه من الانضمام إلى صفوف فريق  مانشستر سيتي الإنجليزي.

أصبح عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن النجم المصري عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عامًا، لن يشارك في مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا دورتموند هذا المساء، حيث أصبح انتقاله إلى مانشستر سيتي على وشك الاكتمال.

وكانت الأنباء قد انتشرت منذ أكثر من أسبوع عن رغبة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في ضم مرموش إلى صفوفه، والآن يبدو أن الصفقة باتت قريبة جدًا من الحسم، حيث يسعى اللاعب لتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي كانت مكثفة خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من أن الاتفاق النهائي لم يُبرم حتى مساء الخميس، فإن الصفقة أصبحت في مراحلها الأخيرة.

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