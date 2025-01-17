ثبات في أسعار سيارات سكودا 2025

سيارات سكودا.. شهدت أسعار سيارات سكودا، ثباتا في أسعارها خلال شهر يناير الجاري، بدون تغيير بالتزامن مع فتح استيراد السيارات داخل السوق المصري، والذي يفتح أبوابا جديدة لتوفير السيارات واحتياجات المستهلكين.

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات سكودا، أوكتافيا الحديثة بالسوق المحلي المصري، موديل 2025 بتحديثات في التصميم الخارجي والداخلي مع إضافة تقنيات جديدة توفر مزيد من الراحة. وتأتي سكودا أوكتافيا 2025 مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم.





أسعار سكودا أوكتافيا فيس ليفت خلال يناير

Loft بسعر 2 مليون جنيه بدون تغيير.

Lounge بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه بدون تغيير.



Suite بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه بدون تغيير.



Sportline بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه بدون تغيير.



مواصفات محرك سيارات سكودا أوكتافيا فيس ليفت

زودت السيارة بمحرك TSI سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات واستهلاك وقود 5.5 لتر لكل 100 كم.

ويمكنها الوصول لسرعة قصوى 223 كم في الساعة، كما يمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية.



مواصفات وسائل أمان سكودا أوكتافيا فيس ليفت

ويتوفر لها وسائل أمان تتضمن وسائد هوائية ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات وفرامل كهربائية والتحكم في الانطلاق على المرتفعات ومراقبة الضغط في الإطارات وكاميرا رؤية خلفية بحساسات ركن أمامية وخلفية وتكييف كليماترونيك من 3 مناطق.

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