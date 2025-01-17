الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية بمصر القديمة

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

 قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطل لسرقته الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه").


وتحرر المحضر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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النيابة العامة قسم شرطة السلام ثان قسم شرطة مصر القديمة نيابة مصر القديمة قسم شرطة السلام

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