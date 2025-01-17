الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

نجحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بتنفيذ مهمة "التحام فضائي" لقمرين صناعيين.

تنفيذ مهمة "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

وتبعا للمعلومات التي أوردتها المنظمة فإن عملية الالتحام الناجحة للقمرين أجريت في إطار تجربة Space Docking Experiment (SpaDeX)، ونفّذت يوم الخميس 16 يناير الجاري، تمام الساعة 06:30 بتوقيت موسكو، وخلالها تم ربط قمري Target وChaser ببعضهما البعض بعد سلسلة من المناورات، ثم انفصلا.

وأشارت الوكالة إلى أن هدف هذه المهمة كان تطوير التقنيات اللازمة لإنجاز مهمات الالتحام الفضائي، وإثبات قدرات الهند على تنفيذ مثل هذه المهمات.

ومن جهته قال عالم الفيزياء الفلكية الهندي جايانت مورثي:"لدى الهند خطط طموحة في مجال الفضاء، ونحن بحاجة لتنفذ مثل هذا النوع من المهام فهي ضرورية لتنفيذ عمليات التحام أجزاء المحطة المدار التي تعمل الهند على تطويرها وإطلاقها إلى مدار الأرض".

مشروع لاستحداث محطة فضائية وطنية متعددة الوحدات في مدار الأرض

وكان موقع SpaceNews قد أشار في سبتمبر الماضي إلى أن الهند تعمل على مشروع لاستحداث محطة فضائية وطنية متعددة الوحدات في مدار الأرض، وسيطلق عليها اسم Bharatiya Antariksha Station (BAS).

ومن المفترض أن تطلق الوحدة الأولى من هذه المحطة إلى الفضاء في ديسمبر 2028، إذ سيرتبط موعد نشر المحطة ببرنامج Gaganyaan الذي تعمل الهند في إطاره على تطوير مركبات فضائية لإرسال رحلات مأهولة إلى الفضاء.

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