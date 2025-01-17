حبس لص بطاريات السيارات في دار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية حبس لص بتهمة سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وفتح الكابود" بدار السلام، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام، لمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وفتح الكابود"، وأقر بارتكابه عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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