أول تعليق لـ هالاند بعد تمديد عقده مع السيتي

أعرب إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي عن سعادته البالغة عقب تجديد تعاقده مع ناديه بعقد طويل الأمد.

وقال هالاند عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي: "سعيد للغاية بعد التوقيع على عقدي الجديد وأن أكون قادرا على قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم".

وأضاف "مانشستر سيتي يملك البيئة التي تساعد على تحقيق أفضل ما لدى الجميع. أشكر جوراديولا وزملائي بعد مساعدتي خلال العامين الماضيين".

وأتم "أريد أن أستمر في التطور، وأواصل العمل للتحسن وأتطلع إلى بذل قصارى جهدي لمحاولة ومساعدة فريقي على تحقيق المزيد من النجاح للمضي قدما ".

وكشف مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن توقيع هالاند عقدًا جديدا مدته 9 سنوات ونصف ليمتد حتى عام 2034.

وأنضم النجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.

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