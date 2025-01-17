الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

علاقة حب بين ريهام حجاج ونبيل عيسى في أثينا

ريهام حجاج
ريهام حجاج

 واصلت الفنانة ريهام حجاج والفنان نبيل عيسى تصوير أحداث دورهما في مسلسل أثينا، المقرر   عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينهما علاقة حب، ويبدأ نبيل عيسى في مساعدتها في شغل البرمجة.

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

 

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا  أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

 

مسلسل صدفة لريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صدفة"، الذي كانت تدور أحداثه حول  المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

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