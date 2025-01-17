ضبط تشكيل عصابي لخطف الحقائب والهواتف المحمولة بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بمنطقة المعادي.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وبحوزتهم (الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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