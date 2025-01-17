الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

أوامر عاجلة بإخلاء مئات المواطنين بسبب حرائق كاليفورنيا

حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا

 صدرت أوامر لمئات الأشخاص بالإخلاء في شمال ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، إثر اندلاع حريق ضخم في أحد أكبر مصانع تخزين البطاريات في العالم عصر الخميس.

وارتفعت ألسنة اللهب والدخان الأسود في السماء، بحلول مساء الخميس، دون أي إشارة على أن الحريق يمكن أن يهدأ، وصدرت أوامر لنحو 1500 شخص بمغادرة موس لاندينغ ومنطقة الكورن سلو، بحسب صحيفة ذا ميركري نيوز. 

 

اشتعال النيران في البطاريات

 وتمتلك شركة فيسترا إنرجي، ومقرها تكساس، مصنع موس لاندينغ باور، الذي يقع على مسافة نحو 124 كيلومترا جنوب سان فرانسيسكو، ويحتوي على عشرات الآلاف من بطاريات الليثيوم.

 

ومن الصعب للغاية إخماد حريق حال اشتعلت النيران في البطاريات، فيما لم يتضح على الفور سبب الحريق.

وقالت شركة فيسترا في بيان إنه بعد رصد الحريق جرى إجلاء كل من في الموقع بأمان.

ووقعت حرائق في مصنع فيسترا خلال عامي 2021 و2022 بسبب عيب في نظام رذاذ الحرائق، الذي أسفر عن ارتفاع حرارة بعض الوحدات، بحسب ذا ميركري نيوز. 

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شمال كاليفورنيا كاليفورنيا الحرائق ولاية كاليفورنيا تخزين البطاريات
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