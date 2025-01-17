الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

على طريقة الجزيري، أزمة جديدة في الزمالك بسبب زياد كمال

زياد كمال،فيتو
زياد كمال،فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد جلسة أخيرة بين مسؤولي نادى الزمالك وزياد كمال لحسم الاتفاق حول حصوله على مستحقاته المالية خاصة أن اللاعب متمسك بالحصول عليها كاملة قبل العودة لـ إنبى.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك يرغب في جدولة المستحقات المالية المتأخرة للاعب بعد رفضه تخفيضها والأمر متوقف على موافقة اللاعب".

وأكمل: "زياد كمال يحق له الحصول على 4 ملايين جنيه تقريبًا والزمالك كان يريد منحه 750 ألف جنيه فقط وهو الاقتراح الذى رفضه اللاعب والتفاوض الأن حول جدولة المستحقات".

 

الزمالك وحرس الحدود

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أمس الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك: أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، فيما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

 

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى زيزو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد محمود ومحمود بنتايك ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

 

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

 

خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

وبهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

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