وائل القباني: الزمالك لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها سريعا

أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض يعاني على مستوى خط الدفاع هذا الموسم.

وقال وائل القباني عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"نادي الزمالك مازال لديه مشاكل دفاعية ويجب حلها في أسرع وقت هذا الموسم".

وأضاف:"مباراة حرس الحدود هي الأفضل للزمالك تحت قيادة جروس، والفريق قدم مباراة كبيرة اليوم على المستوى التكتيكي".

وأكمل:"جروس دخل مباراة الحدود من أجل الفوز فقط وزيزو قدم مباراة ممتازة".

واختتم حديثه قائلًا: "مستوى مصطفى شلبي غير ثابت رغم إمكانياته الكبيرة، واللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ولكنه غير قادر على استغلالها مع الفريق".

الزمالك وحرس الحدود

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت أمس الخميس، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك: أحمد زيزو هدفين في الدقيقتين 12 و45+6 من ضربة جزاء ومصطفى شلبي في الدقيقة 36، فيما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ضربتي جزاء في الدقيقتين 25 و86.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى زيزو.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي الونش وأحمد محمود ومحمود بنتايك ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود

وبهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في 4 مواجهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.