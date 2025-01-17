الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

حبس سيدة ادعت خطف الأطفال وتخديرهم لسرقة أعضائهم بدمياط

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس إحدى السيدات تدعى عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي  خطف الأطفال وتخديرهم، وسرقة أعضائهم والاتجار فيها بمحافظة دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

ضبط سيدة تنشر فيديو خطف الأطفال وسرقة أعضائهم بدمياط

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط).

 

وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة، بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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