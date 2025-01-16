الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

روايات مصرية للجيب تطرح "تأملات في أسماء الله الحسنى" لوجيه يعقوب بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب، فيتو
غلاف الكتاب، فيتو

 

صدر حديثُا عن روايات مصرية للجيب التابعة للمؤسسة العربية الحديثة ثلاثة أجزاء من كتاب "تأملات في أسماء الله الحسنى"، للكاتب الدكتور وجيه يعقوب، وسوف تشارك الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، في نسخته الـ 56، والتي تأتي في الفترة من 23 يناير وحتى 5 من شهر فبراير المقبل.

وجاء في التصدير للكتب الثلاثة" لا شك أن معرفة أسماء الله تعالى الحسنى من أعظم المعارف؛ لذا حثنا القرآن الكريم والرسول ﷺ على دراستها ومعرفتها معرفةً صحيحةً ومستفيضة، قال ﷺ: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة». وقد راعينا في هذا الكتاب طبيعة هذا العصر وطبيعة القارئ المعاصر؛ فجاء تناول الموضوع بطريقة ميسرة وواضحة وبعيدة عن الخلافات، واعتمدنا على المصادر الأصلية والمعتبرة؛ مع التركيز على أهم ما يستفاد من دراسة هذه الأسماء في تربية النفس، وإصلاح السلوك، والقرب من الله عز وجل.

 

معايشة أسماء الله الحسنى

 

ويتميز هذا الكتاب بطول معايشته لأسماء الله تعالى الحسنى، وتدبر معانيها، وتقديم صورة صحيحة وشاملة وتفصيلية لها. ولهذا السبب جاء عنوان الكتاب على هذا النحو: «تأملات في أسماء الله الحسنى»، ليتسنى لنا التدبر، والاعتبار، والاستفادة الحقيقية من دراسة هذه الأسماء.

 

 

الدكتور وجيه يعقوب

أما عن الدكتور وجيه يعقوب فهو يشغل منصب أستاذ النقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس من مارس 2016م.

 

أصدر عشرات القصص والكتب الخاصة بالطفل، عن المؤسسة العربية الحديثة، ومجلة ماجد بالإمارات، ومجلة باسم بالمملكة العربية السعودية، ومجلة بلبل بمصر، وغيرها من دور النشر، ومن هذه السلاسل.

 

صدرت له العديد من الاعمال عن المؤسسة العربية الحديثة منها أسماء الله الحسنى وصدرت في 30 جزء، أشبال المسلم وصدرت في 26 جزء، قصة آية في 160 جزء، نساء مسلمات في 30 جزء، نوادر أشعب في 50 جزء.

* نُشرت له العديد من الدراسات النقدية والأدبية في المجلات العربية المختلفة: الوعي الإسلامي: الكويتية، الاتحاد: الإماراتية، أخبار الأدب: مصر، مجلة العربي: الكويتية، آفاق عربية: مصر، الأزهر: مصر، منبر الإسلام: مصر، المجلة العربية ومجلة الرابطة وجريدة المسلمون الدولية: بالمملكة العربية السعودية، وقام بتحكيم عدد من البحوث العلمية لمجلة عالم الفكر الكويتية، وحكم عددا من البحوث العلمية لحوليات كلية الآداب جامعة الكويت، كما قام بتحكيم مسابقة القصة القصيرة لمجلة العربي الكويتية بالاشتراك مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي مايو 2015م، وغيرها..

 

 

 

 

 

 

 

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