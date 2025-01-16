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ضبط لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية، فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة ياتى ذلك وفقا لتوجيهات وتعليمات وتوجيهات  الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندريةو تعليمات  المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

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حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة  رضا حسن مدير الإدارة وإشراف  أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط محل لبيع المأكولات سجق وحواوشي بحيازته كمية من اللحوم داخل ديب فريزر بدون اي بيانات ومتغيرة الخواص من حيث الشكل والرائحة 

 

حيث تم ضبط الكميات ٢٥ كجم كبدة مجمدة بدون اي بيانات بها تغير بخواصها و١٠  كجم لحمه مفروم بدون اي بيانات بها تغير فى خواصها و١٢ كجم  لحمة بقري بدون بيانات بها تغير فى الخواص و٧ كجم سجق بدون اي بيانات يوجد به تغير بالخواص و٣.٥ كجم برجر بدون اي بيانات به تغير بالخواص وتحرير عدد ٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمخبز شامى حر وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضر توقف لبقال تموينى بدون أذن.
 
و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات 

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تموين شرق تموين الإسكندرية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية المهندس السيد حرز الله وزارة التموين

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