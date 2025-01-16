إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في أطفيح

أصيب شخصين فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بـ منطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الصحراوي بأطفيح

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى نطاق أطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الصحراوي بأطفيح اليوم

وبالفحص تبين انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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