مصدر طبي: خروج 6 مصابين في حادث تصادم ملوي واستمرار علاج 10 آخرين

​​​​​أكد مصدر طبي داخل مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، أنه تم التصريح بخروج 6 مصابين بعد تماثلهم الشفاء، جراء حادث تصادم قرية الروضة بملوي الذي أسفر عن مصرع 6 وإصابة 16 آخرين.

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات إلى 6 وفيات و16 مصابا

حيث لفظ شخص أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، ليرتفع عدد المتوفين إلى 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص وسيارة تمناية على الطريق الزراعي.

مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين في المنيا



وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة تمناية وأخرى ملاكي بالطريق الزراعي وتحديد أمام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص قبل أن يرتفع العدد إلى 6 وفيات وإصابة 16 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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