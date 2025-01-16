الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل

رئيس الوزراء يتابع
رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات العمل،فيتو

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، جذبا لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، أهم إنجازات قطاعي البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الأخيرة "يوليو – ديسمبر 2024" وما تحقق في العديد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المضافة، واطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة تلك المعدلات، هذا إلى جانب جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

وخلال عرضه، أشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة لسداد مستحقات مختلف الشركاء ووقف تراكمها، سعيًا لاستئناف عمل وأنشطة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، هذا إلى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، وطرح المزايدات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتوقيع العديد من اتفاقيات الالتزام وعقود التنمية، والعمل على تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة وزيادة معدلات الحفر، بما يسهم في إتاحة احتياطات بكميات كافية.

ونوه وزير البترول، خلال اللقاء، إلى الجهود المستمرة للنهوض بقطاع البترول والثروة المعدنية، وما تضمن ذلك من إتمام برامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمناطق جديدة وخاصة بالصحراء الغربية وغرب المتوسط، وكذا الإعداد لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة المتوقع توقيعها خلال النصف الثاني من عام 2024/2025.

ولفت وزير البترول، خلال اللقاء، إلى أن حجم الزيادة في معدلات الإنتاج المضافة وصلت إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 آبار جديد (95 بئر زيت – 10 ابار غاز)، بمعدلات إنتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارا من يناير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفرص الاستثمارية الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس الوزراء فرص الإستثمارية كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية

مواد متعلقة

مدبولي عن الزيادة السكانية: نكافح حتى نلبي احتياجات الناس

مدبولي: مصر جاهزة لتقديم كل الدعم اللوجيستي للأشقاء في غزة

رئيس الوزراء: الجهود المصرية لعبت دورا هاما لنجاح وقف إطلاق النار بغزة

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

تقارير عالمية: صفقة مرموش تم حسمها بعد اتفاق مانشستر سيتي مع فرانكفورت

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم

السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة

انقطاع المياه عن 5 مناطق في القاهرة غدًا

بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يستهدف أسيرة إسرائيلية

7 صور ترصد زيارة السيسي لأبو ظبي ولقاء بن زايد

الزمالك يتقدم على حرس الحدود 3-1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز (صور)

منوعات

المزيد

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

تلسكوب جيمس ويب يكتشف مئات المجرات الغامضة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد وصوله للفوز رقم 100.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اليهود في المنام وعلاقتها بتدبير المكائد

دار الإفتاء توضح مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية