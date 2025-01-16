الخميس 16 يناير 2025
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أخبار مصر

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فيتو
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علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة، موضحا أن هناك حوارا مجتمعيا يتم إجراؤه، وسيتم مراعاة كافة المقترحات والملاحظات التي سيتم طرحها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "أنا كمسئول وكأب، شيء قاسي عليا إن كل سنة يطلع خبر إن طالب ينهي حياته بسبب الثانوية العامة وكنا حريصين على تطوير المنظومة لتخفيف الضغط والعبء عن الطالب والأسرة".

وتابع “مدبولي”، أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.

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الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأسرة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الثانوية العامة وقف اطلاق النار

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