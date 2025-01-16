تفاصيل زيارة وفد برلماني لمحافظة أسوان

تفقدت لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال زيارتها إلى محافظة أسوان، محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية، الأضخم في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تفاصيل إنشاء المحطة وتشغيلها

واستمع الوفد البرلماني، في حضور المهندس محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات وزارة الكهرباء، إلى تفاصيل إنشاء المحطة وتشغيلها، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتأمين صيف 2025 من تخفيف الأحمال، وذلك من مسؤولي المحطة والشركة المنفذة إيميا باور، حيث تصل مساحة المحطة 10 آلاف متر مربع، تقع في صحراء كوم أمبو بأسوان وتعرف لدى أهالي المحافظة "بمحطة فارس".

محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية"

وحسب المسؤولين، تعد محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" إنجازًا هندسيًا متميزًا ومشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة المتجددة في مصر وإفريقيا، بقدرة 500 ميجاوات، تضم مجموعة من المكونات التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحقيق كفاءة عالية لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث تحتوي المحطة على مليون و22 ألفًا و896 خلية شمسية مصممة لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء بفعالية، ومحولات فرعية لتحويل الجهد الكهربي الناتج من الخلايا الشمسية إلى مستويات تتناسب مع الشبكة الكهربائية، وجار العمل علي تنفيذ "ابيدوس 2" بقدرة 1000 ميجاوات.

رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن محافظات صعيد مصر، وخاصة محافظة أسوان، تتمتع بمقومات متميزة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، مشيرا وأشار إلى وجود عدد كبير من مشروعات الطاقة الجديدة في محافظات أسوان وسوهاج والبحر الأحمر.

وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وأوضح الخياط أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية المرتبطة بالكهرباء والطاقة، وأن أسوان أصبحت عاصمة الطاقة المتجددة في مصر، منوها إلي التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في البحر الأحمر وسوهاج اعتمادًا على مصادر الشمس والرياح.

وأضاف الخياط أن طاقة الرياح، مثل تلك المستغلة في منطقة جبل الزيت، تسهم بشكل كبير في توفير الكهرباء واستغلال المصادر الصديقة للبيئة، مشيدًا بدور لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في دعم جهود الدولة لاستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكشف الخياط أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيدًا بالتشريع الذي أقره مجلس النواب، والذي وفر تسهيلات كبيرة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار الخياط إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم تحلية المياه وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على زيادة تلك المشروعات لدعم التنمية المستدامة.

أعضاء الوفد البرلمانى

وضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب طلعت السويدي، كل من النواب عيد حماد، أسامة فتحي، عبد السلام محمود، وجيه أباظة، عبد الباقي تركيا، علاء عبد النبي، سامح حبيب، أحمد حجازي، ونشوي الديب، حسام الدين حلمي، رفعت شكيب، وأحمد العقاطي، عبد الناصر عطية، آيه فوزي، سحر صدقي، جيهان البيومي، غادة عجمي، حمدي سليمان، نشوي رائف، سناء طايع، حسن خليل، عبد الله لاشين، هوي غانم، عفاف وهبي، شريف الورداني، خالد رضوان، ريهام عبد النبي، علي البدري.

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