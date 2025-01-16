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117 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية السبت

117 ألف طالب يتقدمون
117 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنّ مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي  2024 / 2025، لافتًا إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت الموافق 18 من يناير 2025 وتنتهي في الخميس الموافق 23 من يناير الجاري.

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وأضاف محافظ الإسكندرية أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ ( 117274) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 305 ) لجان امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها  6 لجان للمهني و5 لجان للصم وضعاف السمع ولجنتان للمكفوفين، ويشارك في الامتحانات 20740 ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

ووجّه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة توفير طبيب أو زائرة صحية  بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة  وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب، وأصدر المحافظ  تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب  .

وكلّف الفريق أحمد خالد جميع الجهات التنفيذية وعلى رأسهم رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

وعقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وأعلن أنه تم تركيب كاميرات مراقبة بلجان الشهادة الإعدادية، وسيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

وأكد مدير المديرية خلاله الاجتماع الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية، وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم.

ولفت إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية،  ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.

 


وأصدر  الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

كما أكّد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو أي محاولة من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

وفي سياق متصل أوضح ( أبوزيد )، أنه على لجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًّـا، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

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محافظ الإسكندرية تعليم الاسكندريه الفريق أحمد خالد حسن

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