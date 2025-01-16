رئيس حى وسط الإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد

قام اليوم الدكتور مصطفى العرابي رئيس حى وسط بالإسكندرية، بجولة تفقدية داخل السوق المقام بجراح سينما أمير بمحطة الرمل، وذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لسوق اليوم الواحد بحي وسط للتأكد من توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

حرص العرابي على متابعة كافة الباكيات والاستماع إلى آراء ومقترحات مرتادي السوق، والتعرف على مدى رضاهم عن أسعار وجودة السلع المقدمة، حيث أعرب العديد منهم اليوم عن رغبتهم في مد السوق يوم آخر إضافي، وأكد أن هذه بالفعل توجيهات المحافظ، وسيتم تنفيذها في أسرع وقت.

كما تحدث العرابي من جهة أخرى مع مدير المشروع عن العمل على مد فترة السوق يوم إضافي، ليكون الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وشهد السوق اليوم الخميس إقبالا كبيرا من المواطنين علي شراء الخضروات الطازجة واللحوم والدواجن والسلع الأساسية، وقد شدد العرابي على ضرورة عرض قائمة الأسعار في واجهة كل باكية.

ويذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية، في إطار حرص المحافظة على تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع بين التجار والمستهلكين وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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