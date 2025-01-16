المشدد 5 سنوات لشاب متهم بابتزاز خطيبته السابقة

قضت محكمة الجنايات المستأنفة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه بتهديد خطيبته السابقة بصور ومقاطع فيديو تحصل عليها خلسة من هاتفها المحمول وطلب 1000 دولار مقابل عدم نشرها.

البداية عندما تقدمت فتاة ببلاغ إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات تتهم خطيبها السابق بابتزازها بصور وفيديوهات تحصل عليها خلسة من هاتفها المحمول وطلب منها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر تلك الصور والمقاطع.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم ابتزاز فتاة والتعدي علي القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتعدي على حرمة الحياة الخاصة.

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